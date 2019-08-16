Капитализация 100 крупнейших мировых компаний достигла рекордных $21 трлн

Рыночная капитализация 100 ведущих корпораций за год (с апреля 2018 года по март 2019 года) составила рекордные $21 трлн, свидетельствуют данные рейтинга Global Top 100 companies, который ежегодно составляет PricewaterhouseCoopers (PwC).
В 2019 году рост капитализации крупнейших компаний мира составил 5%, это ниже темпов прироста в 2018 году (плюс 15%). Рост в основном произошел за счет американских компаний. Рыночная капитализация компаний из Китая и Европы, напротив снизилась, в то время как в 2018 году они демонстрировали рост.
В десятке крупнейших компаний по рыночной капитализации оказались в основном представители технологического сектора и онлайн-торговли. Тройка лидеров распределилась следующим образом
Microsoft
Apple
Amazon
При этом впервые за семь лет сменился лидер. Все эти годы рейтинг возглавляла Apple. В десятку самых дорогих компаний также вошли Alphabet (4-я строчка), Berkshire Hathaway (5-я позиция), Facebook (6-е место), Alibaba (7-е место), Tencent (8-я строчка).
Вот уже пятый год подряд компании из США занимают более половины всего рейтинга Global Top 100 (54 компании). Доля американских компаний в общемировом объеме рыночной капитализации составляет 63%.
Вслед за США на втором месте по объему капитализации компаний идет Китай, тройку лидеров замыкает ЕС. Впервые в рейтинг попали компании из Индии и Саудовской Аравии.
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