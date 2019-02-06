Рынок «умных» колонок за год вырос почти в два раза

Рынок «умных» колонок в США вырос за год почти в два раза. По данным местной исследовательской компании количество «умных» колонок в домах американцев достигло 66 млн единиц. Год назад эта цифра равнялась 37 млн. На Amazon Echo приходится 70% устройств, на Google Home — 24%, а доля HomePod составила 6%.

При этом исследователи уточняют, что праздничные распродажи и сезонные скидки не сильно повлияли на доли рынка для различных смарт-колонок. Относительные доли рынка оставались довольно стабильными.

У Amazon и Google есть широкий модельный ряд от простых смарт-спикеров до премиальных. Apple же стоит особняком. У компании есть одна версия HomePod, которая стоит $349.