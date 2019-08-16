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Кабмин по просьбе Богдана не выделил городам 10 миллиардов на развитие

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Кабмин по просьбе Богдана не выделил городам 10 миллиардов на развитие

Кабмин задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие.

О задержке с распределением субвенции ЭП сообщили сразу несколько мэров.

10 июля правительство утвердило распределение части средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономического развития. Размер распределения - 2,5 млрд грн.

"Из этой суммы 1,4 млрд приходится на малые города. Они должны "подтянуть" на эти средства свою образовательную и коммунальную инфраструктуру для того, чтобы подготовиться к следующему этапу административно-территориальной реформы. Уже месяц как средства не поступают своим законным реципиентам ", - говорит руководитель Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

По его словам, ситуацию усложняет и близкий старт нового учебного года ведь многие из этих проектов предусматривают ремонт и реконструкцию учебных заведений.

"Приведу вам пример одной школы в Прилуках. Средствами первых траншей субвенции они провели ремонт, а теперь не могут закупить мебель", - говорит Слобожан. Аналогичная ситуация с проектами, которые должны финансироваться за счет фонда регионального развития.

По словам мэра города Гайворон (Кировоградская область) Романа Волуйко, ожидалось, что средства от субвенции поступят до конца июля. В Гайвороне они были запланированы на реконструкцию площади Героев Майдана и обустройство парка вблизи с социальной инфраструктурой.

"Вероятно, эти задержки - результат политических игр. Как по мне, на фоне разговоров о возможных досрочных выборах на местном уровне власть переживает, что мэры могут пропиариться за счет этих средств", - говорит мэр Гайворона.

На самом деле, по его словам, этот ресурс необходим для того, чтобы территории поддержали свое развитие и рассчитались с подрядчиками.

"Для того, чтобы потратить эти средства, нужно разработать смету, провести тендеры. Мы планировали, что начнем строительные работы в сентябре, но если они задерживаются, то что - будем вынуждены класть плитку в снег?"- объясняет проблематику Волуйко.

"Средств в рамках ГФРР у нас в этом году еще не было. У меня есть два объекта - две школы. В одной предстоит термосанация, в другой - полная реконструкция. До 1 сентября планировали запустить первый объект, вложили свои средства, предусмотренные на условиях софинансирования таких объектов с государством", - рассказывает мэр города Тячев Закарпатской области Иван Ковач.

По второму объекту, по его словам, аналогичная ситуация - один из корпусов школы в аварийном состоянии, мы использовали часть своих средств. "Что делать дальше - неизвестно".

По данным Государственной казначейской службы, в первом полугодии этого года в рамках ГФФР было выделено только 227 млн ​​грн, из запланированных 6,7 млрд грн.

Мэр города Славута Хмельницкой области Василий Сидор подтверждает слабую финансовую дисциплину власти в части финансирования расходов развития.

"У нас еще с предыдущих лет существует также задолженность государства по финансированию 30-километровой зоны наблюдения. За счет 513 тыс грн последнего распределения субвенции должны профинансировать кровлю инклюзивного ресурсного центра. Надеемся, что они нам поступят в ближайшее время, а не зимой", - говорит мэр Славуты.

На своей странице в Фейсбуке руководитель Львовской областной администрации Александр Ганущин опубликовал копию письма за подписью руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором просит приостановить расходы по распределению части субвенции на социально-экономическое развитие и ГФРР до формирования нового состава правительства.

В разговоре с журналистами Ганущин подтвердил: "На Львовскую область приходится около 7% невыделенных средств. Я получил это письмо по своим каналам и уточнил в секретариате КМУ, соответствует ли оно действительности. Мне сказали, что соответствует. Я это объясняю желанием со стороны новой команды придержать все финансирование, а потом прийти и разделить заново".

Кабмин, самоуправление, Андрей Богдан
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