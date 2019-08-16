Митинг против Р+ не позволит Шабунину избежать суда, - Портнов

Юрист Андрей Портнов предлагает вручить повестку о вызове в суд председателю правления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации прямо под судом о Роттердаме, куда последний планирует прийти.
Об этом он пишет в своем Telegram-канале.
«Уважаемые друзья, там сегодня возомнивший себя антикоррупционером, одиозный Шабунин собирается у Соломенского суда бороться с Роттердамом. Вручите кто-нибудь от меня клоуну повестку в суд, а то скрывается от учебно-воспитательных мероприятий», — пишет Портнов.
Как ранее сообщалось, Андрей Портнов разыскивает председателя правления ОО «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина, чтобы вручить ему судебную повестку о вызове в суд. По словам адвоката, Виталий Шабунин не получает судебные повестки по месту своей регистрации.
Напомним, 16 июля Портнов подал иск в Печерский районный суд г. Киева к Шабунину, Генеральной прокуратуре Украины и Частному акционерному обществу «Телерадиокомпания Люкс» («24 каналу») о защите чести, достоинства и деловой репутиации.
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