Украинскую судебную систему пытаются принести Западу на блюдечке, - эксперт

Утверждения, что Украину не берут в НАТО из-за медленного проведения судебной реформы, не соответствуют действительности. Это лишь попытка найти дополнительные аргументы для того, чтобы на блюдечке поднести западным колонизаторам украинскую судебную систему.

Об этом заявил политолог, председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко, комментируя слова главы ЦПК Виталия Шабунина о том, что из-за «беспредела судебной мафии» Украину не берут в НАТО.

«Как сказал глава МИД Кулеба, Запад просто придумывает придумки, почему не брать Украину в НАТО. НАТО — это военно-политический блок, в уставе НАТО нигде не сказано о каких-то надстройках над судебной системой, которые должны поставить под контроль судебную систему той или иной страны. Как сказал бы профессор Преображенский, где у Карла Маркса написано, что необходимо забить подъезд калабуховского дома и ходить кругом через черный двор? Так что в данной ситуации это уже самодеятельность Шабунина, придумки Шабунина для того, чтобы найти дополнительные аргументы и как на блюдечке поднести западным колонизаторам украинскую судебную систему», - отметил эксперт.

Бондаренко в целом не верит, что Украину когда-либо примут в блок НАТО.

«Я думаю, что скорее НАТО прекратит свое существование, а он и так по большому счету потерял смысл, чем Украину туда примут. Совсем не из-за судебной реформы, а из за того что нет консенсуса по поводу расширения НАТО и по поводу членства Украины в НАТО. Плюс добавьте, что в Украине не закрыты гештальты по поводу Донбасса и Крыма, а это конфликт, который рано или поздно может втянуть страны НАТО. Плюс у Украины не закрыты конфликты с некоторыми членами НАТО, плюс Украина не соответствует целому ряду критериев в плане демократизации, плюс не хотят сориться с Россией многие государства, плюс внутри самого НАТО существует раскол между европейскими и евроатлантическими членами, то есть теми, кто ориентируется на Брюссель или Берлин и теми, которые ориентируются на Вашингтон и т.д. Все это говорит о том, что Украине в ближайшем обозримом бедующем не видеть членства в НАТО. Тем более, что НАТО уже настолько устаревший инструмент международных конфликтов, что с таким же успехом можно было бы говорить о членстве Украины в Лиге наций или в Антанте», - заявил политолог.

Глава ЦПК, по его мнению, в данном случае просто пытается манипулировать общественным мнением в своих целях.

«Я могу только предположить, что, наверное, взяты какие-то обязательства перед западными «партнерами», в первую очередь по линии посольства США и по линии американских структур, которые хотят взять власть в Украине под свой тотальный контроль. Вот он и рад стараться. Я думаю, что следующий пост Шабунина будет посвящён тому, что если Украина не согласится на все требования западных партнеров, то не будет включено отопление в отопительный сезон, или же что цены на продукты питания будут расти исключительно из-за того, что мы не выполнили требования западных партнеров по поводу создания структур, которые могли бы взять под контроль судебную систему Украины», - пошутил эксперт.

Напомним, на заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в контролируемый международными экспертами Этический совет, который, согласно новому закону, должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы.

В прошлый четверг в Офисе президента состоялась встреча руководителей судебной ветви власти, нардепов и послов G7, посвященная судебной реформе, которая закончилась безрезультатно. После этого Виталий Шабунин написал о том, что из-за «беспредела судебной мафии» Украину не берут в НАТО. Госдепартамент США, в свою очередь, выступил с заявлением о том, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в Украину, но не упомянул тему НАТО.