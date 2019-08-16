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Суд освободил россиянина Мефедова под залог

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Суд освободил россиянина Мефедова под залог

Центральный районный суд Николаева постановил освободить гражданина России Евгения Мефедова, обвиняемого по делу об участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, при условии внесения залога в размере 135 тыс. гривен. Об этом в пятницу сообщает издание «Таймер».

«Центральный районный суд Николаева постановил освободить из СИЗО Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова, если за них внесут залог в размере 135 тыс. гривен за каждого», — говорится в сообщении.

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Мефедов в числе других представителей «антимайдана» в сентябре 2017 года был оправдан по делу об организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года, когда в результате поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили Мефедову и Долженкову новое обвинение по статье «Сепаратизм», после чего их вновь отправили под арест.

Одесса, Евгений Мефедов, 2 мая
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