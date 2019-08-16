Организатор наркокартеля сбежал в аэропорту «Борисполь» в день экстрадиции в Израиль

Гражданин США и Израиля, организатор международного наркокартеля, исчез в международном аэропорту «Борисполь» в день его экстрадиции в Израиль, прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту побега.
Как сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева, 15 августа должна была состояться фактическая передача гражданина США по запросу компетентных органов Израиля, но в аэропорту «Борисполь» при сопровождении СБУ иностранец исчез.
По факту его побега прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Ведутся первоочередные следственные действия.
Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля.
Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника.
Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.
Преступления являются экстрадиционными и срок давности привлечения к уголовной ответственности за их совершение не истек.
Отметим, что по данным СМИ речь идет об основателе крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны «Telegrass» и активисте движения за легализацию каннабиса Амосе Дов Сильвере.
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