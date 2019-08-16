ЦИК прекратила полномочия ОИК №210, где до сих пор не посчитаны голоса

Центральная избирательная комиссия прекратила полномочия всего состава окружной избирательной комиссии (ОИК) одномандатного округа № 210 (г.Прилуки Черниговской области), которая не предоставила до 12.00 уточненный протокол с итогами голосования. До 16.00 18 августа в ЦИК можно внести новые кандидатуры в ОИК.

На странице ЦИК в Фейсбук указано, что данный окружком не предоставил до 12.00 пятницы протокол о результатах голосования в округе № 210 с пометкой «Уточненный».

«ЦИК установила грубое нарушение указанной окружной избирательной комиссией Конституции и законов Украины, которое заключается в бездействии по выполнению ею определенного законом Украины „О выборах народных депутатов Украины“ и решением Комиссии от 15 августа 2019 года обязательства установить итоги голосования в ОИО № 210 с учетом соответствующего судебного решения, и досрочно прекратила полномочия всего ее состава», — говорится в сообщении ЦИК.

Субъекты представления могут не позднее 16.00 18 августа внести представление в ЦИК по кандидатурам для включения в состав этой комиссии.

ЦИК также определила, что полномочия ОИК в округе № 210 об установлении итогов голосования будет осуществлять Центризбирком.

Кроме того, Комиссия приняла решение обратиться к Национальной полиции Украины для обеспечения сохранности избирательной документации ОИК до формирования ее нового состава и реагирования по закону.

Ранее сегодня сторонники кандидатов в народные депутаты по одномандатному округу № 210 (г.Прилуки Черниговской области), которые оспаривают лидерство в этом округе, собрались у здания окружной избирательной комиссии, между ними возникла конфликтная ситуация, пишет местный паблик «Панормама Черниговщины» в четверг.

Кроме того, в сообщении утверждается, что один из кандидатов «распускает руки и срывает работу комиссии».

Издание «Слово и дело» пишет, что под зданием окружкома собираются «титушки». «На один из этажей здания, где находится окружная избирательная комиссия, кинули дымовую шашку, чтобы „выкурить“ оппонентов и получить доступ к бюлетеням», — информирует издание.

В свою очередь политтехнолог Петр Охотин на своей странице в соцсети Facebook писал: «Как сообщают местные, прямо сейчас в ОИК № 210, в Прилуках — новый 2012 год. С бандитами и минированием. С запугиванием членов ОИК и давлением».

По его словам, один из кандидатов «никак не хочет смириться с проигрышем» и «лично курирует попытку захватить ОИК».

Все сообщения проиллюстрированы фотографиями и видеороликами с места событий — помещения окружкома и территории возле его здания, на которых видно, что возле здания находится большое количество людей, некоторые из них в балаклавах. Также в помещении, где заседает ОИК, находятся посторонние лица, из одного из окон шел дым.