Ученые посчитали количество львов в Африке

Численность львов, живущих сейчас в Африке в естественных условиях дикой природы, сократилась до 22 509 особей. Таковы выводы исследования, которое провели и опубликовали на текущей неделе ученые из британского исследовательского отдела по охране дикой природы Оксфордского университета, сообщает ТАСС.
«Мы вынуждены констатировать, что в Африке дикие львы исчезли с 95% своего исторического ареала обитания», — подчеркивается в докладе.
При этом ученые приводят следующие данные: в Малави осталось всего пять львов, живущих в естественных условиях, в Анголе — 25 особей, в Руанде — 22, Нигерии — 30. Наибольшая численность львов, обитающих в диких условиях, сохраняется в Танзании — 8 176 животных, в ЮАР — 2 070, в Кении — 1 825, в Замбии — 1 095, в Мозамбике — 1 295, в Зимбабве — 1 709 и в Замбии — 1 095.
Согласно выводам специалистов из Оксфорда, до 40% территорий, на которых живут сейчас львы, входят в охраняемые различными государствами Африки районы. И лишь 14% животных находятся в ареалах, где нет никаких правил по их защите.
В исследовании сделан вывод, согласно которому, сохранить львов в Африке в их естественной среде обитания можно лишь при наличии хорошо работающих охраняемых районов. Но для этого требуются более значительные финансовые средства, нежели те, которыми обладают сейчас в странах Африки соответствующие службы по охране дикой природы.
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