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В Молдове покончил с собой соратник сбежавшего олигарха Плахотнюка

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В Молдове покончил с собой соратник сбежавшего олигарха Плахотнюка

Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении инспектората полиции столичного сектора Буюкань.

Уведомление службы 112 о нахождении тела на трассе R-6 поступило в дежурную часть 17 августа в 20:07. Согласно показаниям позвонившего по номеру 112, Лункашу покончил с собой.

Как сообщило молдавское издание NOI, Лункашу был женат на одной из сестер Плахотнюка и был его одним из ближайших деловых партнеров. Он являлся учредителем нескольких компаний, которые занимались экспортом, бизнесом в сфере строительства, торговлей сигаретами и другими операциями. Погибший вместе с членами семьи владел несколькими домами, квартирами и другими объектами недвижимости в Кишиневе. Ему также официально принадлежит жилой дом с приусадебным участком в элитном районе Кишинева, построенный в стиле Белого дома в Вашингтоне, который был приобретен им для олигарха.

По данным NOI, о случившемся полиции рассказал единственный свидетель происшествия — водитель Лункашу. По его словам, он по просьбе начальника вывез его за город, где тот остановил машину в поле и написал записку следующего содержания: «Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором».

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Напомним, что в начале июня поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова договорилась с проевропейским блоком Acum («Сейчас») выступить против контролировавшей власть в стране Демпартии Плахотнюка, сформировав новое правительство. Демократы отказались уходить в оппозицию и через подконтрольный Конституционный суд объявили парламент и новый Кабмин незаконными, организовав протесты своих сторонников в Кишиневе. Однако после того, как поддержку новой власти оказали Россия, ЕС и США, Плахотнюк бежал за границу, где подал в отставку с поста лидера партии и сложил полномочия депутата.

Тем временем парламент Молдовы принял декларацию, в которой констатировал факт узурпации власти в стране, а вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе потребовал от прокуратуры возбудить уголовные дела против олигарха.

Молдова, Владимир Плахотнюк, Юрий Лункашу
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