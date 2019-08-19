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Исполнительная служба арестовала акции «Укртелекома»

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Исполнительная служба арестовала акции «Укртелекома»

Государственная исполнительная служба наложила арест почти на 93% акций «Укртелекома» за долги ООО «ЕСУ» (владелец пакета акций «Укртелекома») перед Ощадбанком, говорится в сообщении банка.

«Арестованные акции „Укртелекома“ должны быть проданы по процедуре исполнительного производства с публичных торгов для погашения долгов „ЕСУ“ перед банком в размере почти 1,8 млрд грн», — говорится в сообщении.

Как отмечается в нем, в установленные проспектом эмиссии сроки «ЕСУ» не осуществила погашение облигаций и не уплатила начисленный купонный доход, в связи с чем Ощадбанк взыскал задолженность в судебном порядке.

Судебные процедуры длились почти два года.

«При этом „ЕСУ“ пыталось в судебном порядке получить рассрочку исполнения решений судов, однако Верховный суд признал обоснованной позицию Ощадбанка, рассрочка была отменена», — сообщили в пресс-службе банка.

«ЕСУ» осведомлено о возбужденных исполнительных производствах относительно существующих обязательств по облигациям общества. ООО «ЕСУ» ответственно относится к своим обязательствам и ищет пути их урегулирования«, — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе «Укртелекома».

Как сообщалось, ранее в «Укртелекоме» заявляли о разочаровании решением Верховного суда о признании законным договора с Ощадбанком о покупке у него облигаций «ЕСУ» на сумму 1 млрд грн плюс проценты и заявили, что договор не может быть реально выполненным без существенного вреда для деятельности компании.

«Укртелеком» и Ощадбанк 15 сентября 2015 года заключили договор, согласно которому компания обязалась не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации своего мажоритарного владельца «ЕСУ» серии «С» на 1 млрд грн плюс накопленный по ним купонный доход. В августе 2017 года «Укртелеком» инициировал в Хозяйственный суд Киева спор о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными и выиграл его в сентября 2018 года, а затем и в апелляционном суде в феврале 2019 года, однако теперь проиграл кассацию.

По данным Ощадбанка, сумма обязательств компании перед ним — почти 1,5 млрд грн. По данным агентства «Интерфакс-Украина» речь идет о сумме до 1,36 млрд грн

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«Укртелеком» — крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.

ФГИ Украины по итогам объявленного осенью-2010 конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций «Укртелекома» украинской «дочке» австрийской EPIC — ООО «ЕСУ» — за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа «СКМ» украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела «ЕСУ» в 2013 году.

Ощадбанк, Укртелеком
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