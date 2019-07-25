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Укртелеком проиграл дело Ощадбанку на 1,5 миллиарда

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Укртелеком проиграл дело Ощадбанку на 1,5 миллиарда

Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

«Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение Хозяйственного суда Киева от 27.09.2018 и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 18.02.2019 и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций, заключенного между Ощадбанком и Укртелекомом», — говорится в сообщении.

Вместо того Верховный Суд принял новое решение, которым полностью отказал Укртелекому в удовлетворении его исковых требований к Ощадбанку.

«Верховным Судом наконец была поставлена окончательная точка в споре, который длился почти два года, и благодаря которому Укртелекому удавалось избегать уплаты долга», — подчеркнули в банке.

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Как напомнили в Ощадбанке, 15 сентября 2015 года Укртелеком заключил с банком договор, согласно которому Ощадбанк обязался передать в собственность Укртелекому, а последний — не позднее 15 марта-2017 принять и оплатить облигации ООО «ЕСУ» (владелец контрольного пакета акций Укртелекома) серии С в количестве 1 млн шт. по цене 1 млрд грн плюс накопленный купонный доход по облигациям.

В августе 2017 года, чтобы избежать выполнения обязательств по договору (уплаты банку более 1 млрд грн), Укртелеком подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными.

Ощадбанк, Укртелеком
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