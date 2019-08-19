Аваков заявил, что проблему въезда украинцев в Израиль удалось решить

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита израильского политика в Киев еще раз обсудили вопросы совместных поездок граждан, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

«Арсен Аваков заявил, что благодаря совместной и последовательной работе между двумя правоохранительными ведомствами наших стран, удалось решить проблему пересечения границы между Украиной и Израилем. Министр внутренних дел отметил, что после подписания Декларации об интенсификации сотрудничества, которое состоялось 11 июля, были решены проблемные вопросы при пересечении границы», — говорится в обнародованном в понедельник днем пресс-службой МВД Украины сообщении по итогам встречи, состоявшейся во время заседания при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Аваков напомнил, что по статистике Государственной пограничной службы 4,5 тысячи граждан Украины получили отказ о пересечении границы в 2017 году, 3,5 тысячи украинцев не пропустили в 2018 году, а сейчас, за полгода посетить Израиль не смогли 2,5 тысячи украинцев. В то же время, за прошлый год в Украину не смогли попасть 220 человек, в этом — 716 гражданам Израиля было отказано во въезде, но с 24 июля ни одного отказа с украинской стороны не было.

«На сегодняшний день нам удалось обеспечить надлежащее отношение к украинским и израильским гражданам во время прохождения пограничного и таможенного контроля, сократить время ожидания обратных рейсов, в случае отказа пересечения границы предоставлять гражданам официальный документ с причиной отказа», — отметил министр.

В свою очередь премьер Израиля отметил, что тесное двустороннее сотрудничество между МВД Украины и Израиля, позволило урегулировать проблемы отказов при пересечении границы.