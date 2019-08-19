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Украинцы платят за дороги вдвое больше соседней Словакии

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Украинцы платят за дороги вдвое больше соседней Словакии

В Украине средства, выделенные на дороги, тратят в 2-2,5 раза менее эффективно, чем в Словакии.

К такому выводу пришли эксперты Центра экономической стратегии.

Вывод основывается на показателе Индекса эффективности расходов, который исчисляется в расчете 1 евро затрат на 1 км автомобильных дорог.

"Основная причина менее эффективного использования средств - отсутствие целевых показателей, которых мы стремимся достичь, потратив средства, а также несоответствие распределения средств на дороги государственного значения объективным критериям", - отмечается в выводах.

Эксперты обратили внимание на то, что в 2007-2017 годах присутствовало политическое распределение средств на ремонтно-строительные работы на дорогах.

Кроме того, доля капитального ремонта в дорожных расходах низкая. По мнению экспертов, этому есть несколько причин.

"Во-первых, средства, выделенные международными институтами, не используются полностью. Во-вторых, горизонт долгосрочного планирования в Украине крайне низок: только 5 лет. В то же время в Словакии - 20", - подчеркивают эксперты.

И добавляют, что конкуренция на тендерах по ремонтно-строительным работам в Украине при этом крайне низка. "В среднем 2 участника тендера. В то же время в Словакии их 4-5", - пояснили специалисты.

Также они напомнили, что в последние три года в Украине растет финансирование дорог через Дорожный фонд. При этом возникает вопрос, каким образом использовать это финансирование эффективно.

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По мнению экспертов Центра экономических стратегий, чтобы использовать выделенные на ремонт дорог средства эффективно, в Украине нужно:

  • ввести измеряемые целевые критерии для отслеживания эффективности дорожных расходов;
  • ввести автоматизированный сбор данных об интенсивности движения;
  • учитывать интенсивность движения при распределении дорожной субвенции;
  • ввести долгосрочное планирование на 10 лет вперед вместо 5 лет;
  • ввести инструменты для планирования транспортных коридоров;
  • создать условия для усиления конкуренции среди подрядчиков, выполняющих проектные, ремонтно-строительные и другие работы на украинских дорогах.

Напомним, глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян ранее заявлял, что, по подсчетам ведомства, в Украине на ремонт всех дорог понадобится 10 лет и триллион гривен.

ремонт дорог
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