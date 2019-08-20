Израиль хочет, чтобы Украина перенесла посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Израиль хочет добиться от украинских властей решения о переносе диппредставительства Украины из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщил во вторник в интервью израильскому государственному радио Kan министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин.

«Мы ставили перед собой цель попытаться подвигнуть новое руководство Украины пойти по пути небольшого количества государств, которые начинают процесс переноса своего посольства в Иерусалим», — сказал он.

Элькин, который сопровождает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время завершающегося в среду визита в Киев, отметил, что в еврейском государстве понимают, что украинцы «не смогут просто так перенести посольство в Иерусалим», как это сделал Вашингтон 14 мая 2018 года, следуя решению президента США Дональда Трампа от декабря предыдущего года.

В Израиле рассчитывают, что Киев последует по пути Венгрии и Чехии, которые открыли в Иерусалиме культурные центры и торговые представительства. «На сегодняшний день это максимум», на что можно надеяться в вопросе переноса украинской дипмиссии, что вызвано позицией стран Евросоюза, в частности Германии и Франции, добавил министр.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израиль занял восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивает, что Иерусалим является его «единой и неделимой» столицей. Палестинцы не оставляют надежд сделать Восточный Иерусалим столицей своего государства. Совет Безопасности ООН отверг право Израиля на Восточный Иерусалим и призвал страны ООН вывести диппредставительства из города (резолюция 478 от 20 августа 1980 года).

На данный момент только США и Гватемала перенесли свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Открытие американской дипмиссии в городе в мае прошлого года привело к всплеску массовых протестов палестинцев.