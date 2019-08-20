У Зеленского намерены законодательно упростить увольнение госслужащих

Офис президента Украины готовит законопроект об упрощении процедуры трудоустройства и увольнения государственных служащих, который может быть внесен как неотложный, сообщил глава Государственной таможенной службы (Гостаможслужбы) Максим Нефьодов.

«Сейчас мы наработали совместно с Офисом президента законопроект (я надеюсь, что он будет внесен как первоочередной) относительно того, чтобы упросить вопросы увольнения и найма на госслужбу», — сказал Нефьодов, отвечая на вопрос журналистов о потенциальном увольнении глав ряда региональных таможен, передает УП.

По его словам, изменения в закон о госслужбе необходимы для обновления реформируемой таможенной службы.

«Закон о государственной службе не позволяет легко брать на работу и увольнять сотрудников... Конечно, если мы будем по шесть-семь месяцев бегать за каждым госслужащим — он может в любой момент пойти на больничный и де-факто находиться там вечно, — полагаю, тогда процесс обновления (таможни — Ред.) точно затянется», — прокомментировал глава таможенной службы.

По словам Нефьодова, к настоящему времени лишился должности только один из руководителей таможен, увольнения которых требовал президент Владимир Зеленский.

«Только один из этих руководителей уволен — глава Львовской таможни», — уточнил Нефьодов.

Как сообщалось, 6 июля во время поездки во Львовскую и Закарпатскую области президент Зеленский призвал на тот момент и.о. главы ГФС Александра Власова принять жесткие решения в отношении глав четырех таможен — Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.