«Слуги народа» забрали себе все самые лучшие места в сессионном зале

В новом созыве Верховной Рады депутаты «Слуги народа» забронировали для себя все передние ряды перед трибуной и президиумом, а другие фракции посадили за своими спинами. Об этом идет речь в публикации «Украинской правды».
Стратегическое расположение политических сил почти исключает блокирование трибуны нардепами из других фракций. Президиум окружают исключительно «слуги народа».
Под «охраной» партии монобольшинства также оказываются спикер, ложа правительства, место президента во время его визита в Раду.
Кроме того, телевизионная трансляция заседания в Раде будет показывать только «слуг народа», поскольку камеры охватывают в основном близкую к президиуму часть зала.
Издание отмечает, что в предыдущих парламентах фракции большинства всегда оставляли небольшой сектор впереди для фракций меньшинства. Рассаживали «лучами» — чтобы к трибуне имели доступ все фракции.
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