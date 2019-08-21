США и Румыния выступили против строительства «Северного потока 2»

Президенты США и Румынии Дональд Трамп и Клаус Йоханнис подтвердили, что выступают против строительства «Северного потока 2».

«США и Румыния признают, что энергетическая безопасность — это национальная безопасность. Мы подчеркиваем нашу оппозицию „Северному потоку 2“ и другим проектам, которые ставят наших союзников и партнеров в энергетическую зависимость от России», — говорится в совместном заявлении, распространенном Белым домом по итогам визита в Вашингтон главы румынского государства.

В нем отмечается, что «Румыния располагает ресурсами природного газа, которые потенциально позволяют наращивать благосостояние наших стран и повышать энергетическую безопасность Европы».

Соединенные Штаты и Румыния договорились рассмотреть вопрос об участии США в улучшении инвестиционного климата в Румынии «в интересах обеих стран».

Стороны также призвали соответствующие отрасли своих стран к тесному сотрудничеству, чтобы «оказать поддержку реализации целей Румынии в области развития гражданской ядерной энергетики», говорится в заявлении.