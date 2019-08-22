Глава ОП Богдан подал иск против журналистов

Глава Офиса президента Андрей Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы «Схемы» и Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом сообщается на портале Судебная власть Украины.

Иск был подан в Шевченковский районный суд Киева 20 августа.

Ответчиками по делу указаны ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» и журналисты Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая.

В чем суть претензий Богдана, на портале не указано.

Весной журналисты программы «Схемы» сообщили, что юрист Зеленского Андрей Богдан 13 марта тайно посещал Конституционный суд, где встретился с председателем суда Станиславом Шевчуком.

Позже Шевчук заявил, что с Богданом они говорили об отмененной статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении.