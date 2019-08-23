На «Электронной столице» у Кличко растратили 48 миллионов гривен

20 августа Департамент внутреннего финансового контроля КМДА опубликовал аудиторский документ, посвященный внедрению городской программы «Электронная столица» в 2015-2017 годах. В ней 55 пунктов: внедрение новой телеком-аппаратуры, систем видеонаблюдения и так далее.

Согласно аудиту, из 703 млн грн, выделенных на реализацию, почти треть или 254 млн грн, потратили неэффективно. Из них 48 млн грн отмечены как прямые потери, остальное приходится на рискованные операции, переплаты и так далее. Об этом сообщает AIN.UA.

Отмечается, что программу курирует Департамент информационно-коммуникационных технологий. В числе его обязанностей — контроль за справедливых расходованием бюджетных средств. Исполнителей три, это коммунальные предприятия. Вот как они поделили деньги и обязанности.

«Інформатика» — 10 пунктов программы, 330 млн грн;

«Київтелесервіс» — 5 пунктов программы, 252 млн грн;

«ГІОЦ» — 25 пунктов программы, 106 млн грн.

У каждого из исполнителей — как минимум 10 крупных замечаний от аудиторов.

На КП «Інформатика» пришлось больше всего прямых убытков — из бюджета потеряли 36 млн, еще 57 млн потратили «с риском потери». Всего финансовых нарушений и недостатков нашли на 97,3 млн грн.

Так, КП строило системы видеонаблюдения без надлежащей документации: на 23 системы потратили 99 млн, не имея на руках всех строительных заключений.

Оборудование закупали не напрямую, а через цепочку фирм-посредников. Стоимость иногда вырастала до двух раз. В итоге, системы видеонаблюдения подорожали на 16 млн грн, а оборудование мониторингового центра на 600 000 грн. Больше всего завышалась цена видеокамер: от 37% до 130%.

Для ситуационного комплекса по противодействию угрозам сервера тоже купили задорого. Оборудование прошло по цепочке посредников, а затем дорожало еще и на конечной реализации в среднем на 104%. В итоге, серверная инфраструктура стоила на 12 млн грн или 111% больше.

«Інформатика» оплачивала акты приема-передачи и монтажа, которые фактически не исполнялись. Исполнителем была ООО «Інтелекшуал констракшн». Всего у этой компании — 29 подписанных госконтрактов на 251 млн грн. Среди проектов: система распознавания лиц на 52 станциях киевского метрополитена, создание системы распознавания номерных знаков.

Также «Інформатика» покупала у «Інтелекшуал констракшн» оборудование для систем видеонаблюдения, но из-за недостаточного контроля, «потеряла» 1320 единиц техники на 1,6 млн грн. Это установили после инвентаризации.

«Інформатика» и ее подрядчики не контролировала работу установленных видеокамер. На некоторых участках, в выключенном состоянии находилось 100% аппаратуры. На социальных объектах (школы, библиотеки, детсады) не работали 59% камер. Обслуживала аппаратуру ООО «Протипожежні інновації», за что получила в 2017 году 1,6 млн грн.

Аварийные кнопки вызова купили, но не установили и не использовали в срок — на них потратили 760 000 грн.

«Інформатика» закупила 35 интерактивных туристических стендов у ООО «Білінтех Україна», что вместе с оплатой работ обошлось в 2 млн. Но работы по факту не выполнили.

«Інформатика» лицензировала софт у Microsoft, но по 1202 лицензиям нет документального оформления — они стоили 7,4 млн грн.

У коммунального предприятия «Київтелесервіс»: нашли нарушений на 85 млн грн. Из них прямыми убытками считаются 11 млн грн, рискованные операции составляют еще 73 млн грн.

Так, компания дважды закупала оптоволоконный кабель у «Білінтех Україна» по принципиально разной стоимости. В первый раз переплатили 2,7 млн. За «Білінтех Україна» числятся и другие нарушения: компания провела некачественный аудит, завысила стоимость инфраструктурных работ в КМДА, не вовремя вводила в эксплуатацию объекты. Кроме того, компания реализовала 1000 IP-адресов на 90 00 грн, не являясь интернет-провайдером.

«Київтелесервіс» бесплатно получила от Департамента транспортной инфраструктуры оптоволоконный кабель, он пропал. Речь идет о 13,5 км кабеля, стоимостью 479 000 грн

Оплатила прокладку оптоволокна на двух участках, которая так и не состоялась. Сумма контракта с исполнителем, ООО «ВМ Констракшн Україна», составила 362 000 грн.

Нарушала процедуры публичных закупок: допускала ошибки в тендерной документации, не отвергала недопустимые предложения, прописывала разные условия в договоре и тендере.

Компанию «ГІОЦ» признали ориентированной на выполнение основных пунктов программы. Прямых потерь КП не нанесло. Но претензии есть: неэффективное расходование бюджетных средств с риском потери — на 11,45 млн грн, без риска потери — на 59,9 млн грн.

Ни один программный продукт «ГІОЦ», которая в том числе отвечала за реализацию электронного билета, не сдали в срок за отчетный период. Это вопрос на 46 млн грн.

«ГІОЦ» купила систему электронного документооборота «АСКОД» на 2,45 млн. Аудиторы отмечают, что такая уже была на балансе города — могла случиться переплата.

«ГІОЦ» потратила на реализацию проекта «Електронний рецепт на препарати інсуліну для Киян» 1,2 млн грн. Его аналог был у МОЗ.

«ГІОЦ» должным образом не оформила авторские права на программные продукты общей стоимостью 52,8 млн грн. Аудиторы считают, что есть риск потерять над ними контроль.

Отметим, что Киевсовет уже принял целевую программу «Электронная столица» на 2019-2022 года. На нее запланировали выделить 732 млн грн из киевского бюджета. Распорядитель и исполнители не изменились: тратить деньги будут все те же «Інформатика», «Київтелесервіс», «ГІОЦ».