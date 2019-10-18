Должностные лица Госпогранслужбы растратили 17 млн грн на закупках в рамках гособоронзаказа, - Генпрокуратура

Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту необоснованного расходования бюджетных средств на сумму 17 млн грн в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ). Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

«В течение 2017-2018 годов вследствие злоупотребления служебным положением служебными лицами ГПСУ, в интересах коммерческих структур, при осуществлении закупок в рамках государственного оборонного заказа автомобильной техники иностранного производства произошло безосновательное расходование бюджетных средств на сумму 17 млн грн», — говорится в сообщении.

По данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Досудебное расследование поручено вести Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).