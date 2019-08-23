Huawei продолжит бизнес несмотря на санкции США

Китайская телекоммуникационная компания Huawei готова продолжить бизнес, несмотря на санкции США. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя компании Эрика Сюйя.

По его словам, введение Вашингтоном ограничений в отношении Huawei нанесло ей не такой серьезный ущерб, как предполагалось ранее, так что компания «полностью готова» продолжить работу в условиях введенных США санкций. При этом Эрик Сюй отметил, что необходимо дождаться официальных данных о финансовой деятельности корпорации, которые будут опубликованы в марте.

Как заявил в понедельник министр торговли США Уилбур Росс, администрация Соединенных Штатов продлила еще на 90 дней лицензию, позволяющую американским компаниям продавать Huawei продукцию для поддержания работы ее сетей и программного обеспечения мобильных устройств. Он также сообщил, что власти США добавили в черный список из-за угрозы национальной безопасности 46 дочерних компаний Huawei. После этого в нем будут фигурировать как сама корпорация, так и более 100 ее дочерних предприятий.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая он выдал компании временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.