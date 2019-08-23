МВД разрывает контракт с руководством производителя оружия «Форт»

Министерство внутренних дел Украины разрывает контракт с руководством казенного научно-производственного объединения «Форт» МВД Украины, после проведения аудиторских проверок, будет проведено расследование, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«За допущенные просчеты, неэффективные управленческие решения и правонарушения, которые привели к значительным финансовым потерям, руководством МВД принято решение, и я подписал приказ о расторжении контракта с руководством и начальником научно-производственного объединения завода „Форт“ Писаренко (Руководитель завода „Форт“ Виктор Писаренко — Ред.). Писаренко уволен с занимаемой должности», — сказал он в пятницу в ходе расширенного заседания коллегии МВД, передает Интерфакс-Украина.

Министр подчеркнул, что «полиция проводит следственные действия на основании результатов аудиторской проверки завода».

В свою очередь директор департамента внутреннего аудита МВД Александр Грибовский пояснил, что это предприятие занимается разработкой и производством стрелкового оружия, боеприпасов и спецсредств. По его словам, в последнее время в МВД из разных источников поступала информация о возможных противоправных действиях, на основании которой было принято решение о проведении внепланового аудита на предприятии.

Грибовский отметил, что в ходе аудита было установлено «неэффективное использование средств на общую сумму в 32,5 млн грн, из них такие, что уже привели к растратам — на сумму 24 млн грн».

Также, по его словам, на предприятии систематически на протяжении года несвоевременно выплачивалась зарплаты, и на 1 августа сумма задолженности по зарплате составила 33 млн грн.

Кроме того, Грибовский рассказал, что часть полученного оборудования для производства патронов не введена в эксплуатацию, а государственные средства в сумме более 1,5 млн грн были использованы «на собственные нужды предприятия».

Министр внутренних дел Украины призвал в кратчайшие сроки провести расследование данных фактов.