Туск хочет пригласить Украины на следующий саммит G7

Глава Европейского совета Дональд Туск будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит Группы семи (G7). Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице.
«Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны, — сказал Туск. — Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7».
Он также заявил о том, что торговые разногласия и конфликты между странами-участницами Группы семи лишь усиливают и без того очевидные разногласия внутри «клуба».
«Торговые войны между участниками G7 приведут к еще большему снижению доверия между ними, при том, что оно и так не на высоком уровне», — предупредил он.
Встреча высокого уровня «Группы семи» (G7) пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции 24-26 августа.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016