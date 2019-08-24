Туск хочет пригласить Украины на следующий саммит G7

Глава Европейского совета Дональд Туск будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит Группы семи (G7). Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице.

«Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны, — сказал Туск. — Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7».

Он также заявил о том, что торговые разногласия и конфликты между странами-участницами Группы семи лишь усиливают и без того очевидные разногласия внутри «клуба».

«Торговые войны между участниками G7 приведут к еще большему снижению доверия между ними, при том, что оно и так не на высоком уровне», — предупредил он.

Встреча высокого уровня «Группы семи» (G7) пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции 24-26 августа.