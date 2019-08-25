Украина впервые за годы независимости испытала двигатель космической ракеты

23 августа впервые за время новейшей истории Украины были проведены огневые испытания двигателя ракеты-носителя класса «Циклон-4».
Об этом сообщает в Facebook конструкторское бюро «Южное».
«23 августа, накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом — состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса „Циклон-4“, спроектированного КБ „Южное“ и изготовленного на Южмаше», — говорят в КБ.
Отмечается, что это «заключительные и самые важные» испытания перед первыми летными испытаниями.
«Именно она (третья ступень) будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку», — рассказывают конструкторы.
По данным бюро, во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами.
«Испытания признаны успешными!» — подчеркнули в КБ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016