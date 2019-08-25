Украина впервые за годы независимости испытала двигатель космической ракеты

23 августа впервые за время новейшей истории Украины были проведены огневые испытания двигателя ракеты-носителя класса «Циклон-4».

Об этом сообщает в Facebook конструкторское бюро «Южное».

«23 августа, накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом — состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса „Циклон-4“, спроектированного КБ „Южное“ и изготовленного на Южмаше», — говорят в КБ.

Отмечается, что это «заключительные и самые важные» испытания перед первыми летными испытаниями.

«Именно она (третья ступень) будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку», — рассказывают конструкторы.

По данным бюро, во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами.

«Испытания признаны успешными!» — подчеркнули в КБ.