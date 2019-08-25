Британия может отказаться платить ЕС 37 млрд долларов при «жестком» Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может отказаться платить 37 млрд долларов отступных Евросоюзу при Brexit без сделки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Mail on Sunday.

Отмечается, что Джонсон собирается предупредить об этом европейских лидеров на саммите G7.

По данным газеты, согласованная с Брюсселем правительством бывшего премьер-министра Терезы Мэй сумма отступных может быть сокращена с 39 млрд фунтов стерлингов (47,7 млрд долларов) до 9 млрд фунтов (11 млрд долларов). Причина - отсутствие компромисса в вопросе достижения соглашения об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем.