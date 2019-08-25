США проведут первые совместные учения с 10 странами Юго-Восточной Азии

США и десять стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились о проведении первых совместных маневров на море.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Сообщается, что пятидневные учения начнутся 2 сентября на базе военно-морского флота Таиланда в провинции Чонбури.
Основная часть маневров пройдет у побережья провинции Камау на юге Вьетнама. Их цель поддержать безопасность на море.
В ходе учений США направят в регион «подозрительные суда», а азиатской стороне предстоит заниматься их поиском и проверкой.
Как подчеркнул представитель министерства обороны Таиланда, время проведения маневров не связано с обострением отношений США и Китая.
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