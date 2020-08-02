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Американцы провели учения в Черном море

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Американцы провели учения в Черном море

ВМС и ВВС США в воскресенье провели совместные учения в Черном море с участием ракетного эсминца USS Porter. Об этом говорится в распространенном заявлении Шестого флота ВМС США.

В учениях, помимо эсминца, приняли участие самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, а также самолет-заправщик KC-135 Stratotanker и беспилотник MQ-9 Reaper.

«Отработка совместных действий с ВВС США в Европе в ходе этой тренировочной миссии позволила нам провести реалистичную и своевременную тренировку с целью усилить готовность США действовать на море в Черноморском регионе», — заявил командующий Шестым флотом вице-адмирал Юджин Блэк.

В заявлении подчеркивается, что учения проходили в международных водах и воздушном пространстве. При этом эсминец USS Porter и самолет-разведчик Poseidon P-8A «в настоящий момент осуществляют деятельность в Черном море после участия в 20-х по счету учениях Sea Breeze».

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Украинско-американские учения Sea Breeze — 2020 в акватории Черного моря прошли с 20 по 27 июля. К участию были привлечены около 2 тыс. человек из девяти стран, в том числе более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Помимо Украины, США и Грузии, в Sea Breeze приняли участие военные из Болгарии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

США, Черное море, учения
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