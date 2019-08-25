При столкновении вертолета с самолетом на Майорке погибли пять человек

На Майорке столкнулись вертолет и небольшой самолет, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

В результате столкновения погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Катастрофа, в которой никто не выжил, произошла в воскресенье около 13.35 в муниципалитете Инка. Погибли трое пассажиров самолета и два пассажира вертолета.

На место происшествия прибыли чрезвычайные службы, гражданская гвардия и местная полиция.

После столкновения обломки обоих летательных аппаратов попадали на частные подворья. Пожарные сейчас борются с несколькими очагами пожаров, вызванных падением горящих обломков.

Гражданская гвардия начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства катастрофы.

Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес и глава правительства Балеарских островов Исабель Кастро.