В Турции разбился разведывательный самолет, есть погибшие

Вчера вечером, 15 июля, в Турции в результате авиакатастрофы разведывательного самолета погибли 7 сотрудников турецкой службы безопасности. Они выполняли разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари.
Об этом сообщает Anadolu.
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Самолет разбился на высоте 2200 метров на горе Артос.
"Нам сообщили, что мы потеряли семь героев, двое из них — пилоты",- сказал Сойлу.
Кроме того министр добавил, что в последний раз пилоты выходили на связь с центром управления полетами в среду примерно в 22:30 по местному времени. Через 15 минут связь с самолетом полностью прекратилась.
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