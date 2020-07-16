В Турции разбился разведывательный самолет, есть погибшие

Вчера вечером, 15 июля, в Турции в результате авиакатастрофы разведывательного самолета погибли 7 сотрудников турецкой службы безопасности. Они выполняли разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари.

Об этом сообщает Anadolu.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Самолет разбился на высоте 2200 метров на горе Артос.

"Нам сообщили, что мы потеряли семь героев, двое из них — пилоты",- сказал Сойлу.

Кроме того министр добавил, что в последний раз пилоты выходили на связь с центром управления полетами в среду примерно в 22:30 по местному времени. Через 15 минут связь с самолетом полностью прекратилась.