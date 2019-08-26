Трюдо и Меркель призвали Украину к реформам

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Украину к реформам, и заверили в дальнейшей поддержке. Об этом политики поговорили в рамках саммита лидеров стран G7 во французском Биаррице, передает пресс-служба Трюдо.

В частности, стороны обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ.

«Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ, отметив значительный мандат относительно этого, предоставленный после президентских и парламентских выборов», — говорится в пресс-службе главы правительства Канады.

Кроме того, среди затронутых тем был также Иран и стремительные изменения климата в мире.