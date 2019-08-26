Турция отправляет военную колонну к границе с Сирией

Военные колонны ВС Турции осуществляют движение к нулевой точке на границе с Сирией — городу Акчакале, что на юго-востоке страны. Об этом сообщает CNN Turk.
«Произошло отправление к нулевой точке границы в Акчакале военной колонны из состава 20-й бронетанковой бригады в Шанлюрфе, что перевозила бронемашины и боеприпасы», — говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, местом следования военной колонны был подразделение ВС Турции на границе с Сирией, где создается Центр совместных операций ВС Турции и США.
Как сообщалось, переброска военной техники и личного состава ВС Турции осуществляют с прошлого года, возле границы 80-тысячное войско. Турецкое руководство неоднократно предупреждало о возможности неожиданного начала масштабной антитеррористической операции ВС Турции на восток от Евфрата.
В середине августа на востоке страны началась работа по созданию Центра совместных операций вооруженных сил США и Турции в Сирии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016