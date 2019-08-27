В Румынии распалась правительственная коалиция

Правительственная коалиция Румынии распалась после того, как «младший» партнер Альянс либералов и демократов (ALDE) объявил, что прекратил свое партнерство с Социал-демократической партией (PSD) премьер-министра Виорики Дэнчилэ.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на АР.
Председатель либералов Кэлин Попеску Тэричану подтвердил, что коалиция распалась из-за потери доверия к Дэнчилэ. Как ожидается, правительство в ближайшие недели столкнется с вотумом недоверия. Дэнчилэ сказала, что не боится возможных досрочных выборов.
Тэричану также сообщил, что уходит с поста председателя Сената — верхней палаты парламента. Тэричану не стал единым кандидатом от правительственной коалиции на президентских выборах, которые должны состояться в ноябре, и Дэнчилэ также поборется с нынешним президентом Клаусом Йоханнисом.
Решение ALDE предусматривает отставку четырех министров нынешнего правительства, выдвинутых либералами.
Дэнчилэ сейчас будет пытаться найти альтернативный союз, возможно, с «Демократическим союзом венгров Румынии» (UDMR).
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