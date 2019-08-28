Украинские прокуроры поддержали смягчение меры пресечения Вышинскому

Украинские прокуроры заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

«Мы не против удовлетворения жалобы, считаем возможным смягчение меры пресечения и применение личного обязательства», — сказал один из представителей стороны обвинения.

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