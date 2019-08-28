«Слуга народа» готовит 465 изменений к Конституции

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук во время брифинга заявил, что «Слуга народа» готовит 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию в той или иной части.
«Их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу. Я думаю, что эти инициативы есть, мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду», — заявил Стефанчук.
«Определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты, и что будет принимать Верховная Рада... Мы понимаем, что многие из них не найдут поддержки в Раде, потому что это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу тех, кто сидит на потоках, мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление», - сказал он.
Торжественное заседание новой Верховной Рады запланировано 29 августа.
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