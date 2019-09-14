В Конституцию не будут вносить никаких особых статусов, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что внесения в Конституцию Украины изменений по поводу особого статуса Донбасса не будет. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером.

«Мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов», — заявил глава МИД.