За Богатыреву внесли залог

За экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву внесли залог. Об этом заявила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, сообщает Укринформ.

Как отмечается, ранее залог за Богатыреву обещал внести нардеп Вадим Новинский.

«Залог за Богатыреву уже внесли», — сказали в прокуратуре.

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