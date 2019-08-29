Рада уволила Грицака

Верховная Рада уволила главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 333 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

20 мая Грицак объявил о решении подать в отставку.

Он был назначен главой СБУ в июле 2015 года по представлению бывшего Президента Петра Порошенко.

До этого Грицак руководил Антитеррористическим центром при СБУ (с июля 2014 года), до назначения на должность был первым заместителем главы СБУ Валентина Наливайченко (с июля 2014 года), а после увольнения Наливайченко — временно исполняющим обязанности председателя СБУ (с июня 2015 года).