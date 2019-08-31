Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма

Украина и Польша скоординировали свои дальнейшие действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения оккупированной Автономной Республики Крым. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, передает корреспондент УНН.
«Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша общая и принципиальная позиция — без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных пределах санкции ЕС могут пересматриваться только в направлении по усилению, а не наоборот», — сказал Зеленский.
Напомним, президент Республики Польша Анджей Дуда заявил, что политика санкций против Российской Федерации должна быть продолжена.
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