На Донбассе соблюдается режим прекращения огня

С начала суток воскресенья, 9 августа, на участках ответственности украинских подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, обстрелов со стороны противника не зафиксировано, сообщает пресс-центр ООС.

«Четырнадцатые сутки подряд, с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», — говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 9 августа, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В пресс-центре заверили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.

«В то же время, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы — вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений», — добавили в пресс-центре ООС.