Войти
Зеленский анонсировал присвоение крымским татарам особого статуса
официально
Зеленский анонсировал присвоение крымским татарам особого статуса
Шмыгаль пообещал «нормальный учебный год» в Украине
позиция
Шмыгаль пообещал «нормальный учебный год» в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

На Донбассе соблюдается режим прекращения огня

425
На Донбассе соблюдается режим прекращения огня

С начала суток воскресенья, 9 августа, на участках ответственности украинских подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, обстрелов со стороны противника не зафиксировано, сообщает пресс-центр ООС.

«Четырнадцатые сутки подряд, с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», — говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 9 августа, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В пресс-центре заверили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.

Читайте также: Мэр Луцка заболел коронавирусом

«В то же время, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы — вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений», — добавили в пресс-центре ООС.

Донбасс, прекращение огня
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 9 августа 2020
Суббота, 8 августа 2020
Пятница, 7 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016