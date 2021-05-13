Армия Израиля заявила о поражении 600 целей в секторе Газа

Армия обороны Израиля с начала контртеррористической операции атаковала более 600 объектов в секторе Газа, используемых для военных целей боевиками ХАМАСа и «Исламского Джихада». Об этом сообщают местные СМИ.

По информации Times of Israel, ЦАХАЛ поразил, по меньшей мере, 500 целей в секторе Газа.

Всего с начала обострения конфликта по Израилю было выпущено более 1600 ракет. Только за ночь 13 мая ЦАХАЛ зафиксировал около 130 пусков. 24 ракеты упали в секторе Газа, еще несколько десятков перехватили системы ПВО.

Крупнейшее с 2014 года обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной началось в мае из-за процесса в израильском суде о выселении нескольких арабских семей из района Храмовой горы в Восточном Иерусалиме. В районе начались акции протеста, переросшие в столкновения палестинского населения с израильской полиции. В результате недельных беспорядков пострадали несколько сотен человек.

10 мая в конфликт вмешалась ХАМАС, потребовавшая отвести полицию от Храмовой горы. После того, как Израиль отказался выполнить это условия, боевики начали обстрелы.

10-12 мая ракетным обстрелам подверглись Тель-Авив, города Беэр-Шева, Ашкелон, Холон и Лод, рядом с которым находится крупнейший аэропорт страны имени Бен Гуриона. Его работа временно приостанавливалась, а рейсы перенаправляли на Кипр.

Израиль в ответ начал ракетные, танковые и авиаудары по сектору Газа. По последним данным палестинского Минздрава, в результате атак погибли 67 человек, в том числе 16 детей. Более 300 жителей получили ранения.