Пенс дал согласие посетить инаугурацию Джо Байдена

Действующий вице-президент США Майкл Пенс планирует посетить инаугурацию избранного президента страны Джо Байдена, которая пройдет 20 января. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с решением Пенса.
Ранее издание Politico со ссылкой на три источника, близкие к Пенсу, сообщило, что вице-президент может посетить инаугурацию Байдена, для того чтобы продемонстрировать поддержку мирной передачи власти. В свою очередь, Байден заявил, что поприветствует присутствие Пенса на своей инаугурации.
Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января. Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен присутствовать на церемонии инаугурации.
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