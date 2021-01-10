Вице-президент Пенс может применить 25-ю поправку для отстранения Трампа

Вице-президент США Майк Пенс не исключил, что в отношении действующего президента страны Дональда Трампа может быть применена 25-я поправка Конституции в том случае, если глава государства станет «более нестабильным». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении вице-президента.
Собеседник издания рассказал, что подобное развитие событий нельзя исключать на этой неделе. Источник телеканала также заявил о том, что в команде Пенса существует некая озабоченность тем, что есть риск сослаться на 25-ю поправку или даже на процесс импичмента, поскольку Трамп может предпринять какие-то необдуманные действия, поставив страну под угрозу.
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали возможность применения 25-й поправки в отношении Трампа.
Отмечалось, что обсуждение вопроса носило неофициальный характер. Тогда участники дискуссии пришли к мнению, что процедура отстранения Трампа займет «слишком много времени». Кроме того, стороны назвали непонятным возможность применения поправки главами ведомств, не утвержденными в сенате и работающими с приставкой «и.о.». Еще одним опасением стало предположение, что отстранение Трампа может еще больше разжечь напряженность среди его сторонников и сделать действующего президента героем крайне правых, принося больше плохого в долгосрочной перспективе, чем пользы в краткосрочной, отмечали источники CNBC.
До этого за отставку Трампа выступили представители Демократической партии США, в частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер, а также глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер.
Согласно Конституции США, 25-я поправка предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту страны в том случае, если он и большая часть администрации президента заявят о недееспособности действующего главы государства.
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