Аргентина вводит контроль за покупкой долларов

Аргентина ввела валютный контроль в попытке стабилизировать рынки и справиться с финансовым кризисом в стране. Об этом сообщает ВВС.
«Аргентина ввела валютный контроль в попытке стабилизировать рынки, так как страна сталкивается с углубляющимся финансовым кризисом», — говорится в сообщении.
Согласно заявлению правительства страны, серия чрезвычайных мер была предпринята «для обеспечения нормального функционирования экономики, поддержания уровня активности, занятости и защиты потребителей».
В центральном банке заявили, что принятые меры необходимы для «поддержания стабильности валюты».
После резкого падения песо аргентинские власти приняли решение ограничивать покупки иностранной валюты. Таким образом для покупки валюты и осуществления переводов за границу фирмы должны будут получить разрешение центрального банка на продажу песо. В свою очередь физическим лицам необходимо будет получать разрешение от центрального банка в случае покупки более 10 000 долларов США в месяц.
Также отмечается, что Аргентина стремится отложить выплату долга Международному валютному фонду, чтобы справиться с финансовым кризисом.
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