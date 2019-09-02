В Минэнергетики и защиты окружающей среды будут заниматься вопросами отходов

Одной из глобальных целей Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины вопрос отходов и обращения с ними. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

«Экология ни в коем случае не есть ниже приоритетом. Это приоритет более глобальный, который мы пытаемся в рамках новой доктрины включить в энергоэффективность. Мы будем строить логику построения круговой экономики. Будем заниматься вопросами отходов. Мы будем вводить эффективную иерархию обращения с отходами», — сказал Оржель.

По его словам, сегодня в стране проводится захоронение, как самый неэффективный и вредный вид обращения с отходами.

«Более того и этот момент будет закладываться в логику работы министерства», — отметил Оржель.