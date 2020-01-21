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Оржель против разделения его министерства

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Оржель против разделения его министерства

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отмечает целесообразность осуществленного ранее объединения энергетического и экологического министерств в одно ведомство и утверждает, что вопрос его разделения не обсуждался.

«Если мы будем говорить о том, что мы действительно соответствуем требованиям современности, в частности защиты от изменения климата или же экологизации энергетики, если мы ставим эти вопросы в приоритет, оставляем их в повестке дня, то объединение министерств является абсолютно правильным шагом», — сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Оржель акцентировал внимание, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи 17 января с главой правительства Алексеем Гончаруком не поднимал вопрос разделения Минэкоэнерго. «Ни президент, ни премьер об этом министерстве ничего не сказали», — отметил министр.

Ссылаясь на разговор с главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, который ранее заявил о противоречивости объединения двух министерств, Оржель отметил, что слова нардепа были вырваны из контекста.

«У меня был разговор с главой фракции. Он сказал, что это было вырвано из контекста», — отметил глава Минэкоэнерго.

Как сообщалось, в пятницу, 17 декабря, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия высказался за необходимость реорганизовать Минэкоэнерго, которое было создано путем присоединения Минэнергоугля к Минприроды.

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«У нас во фракции есть мнение, что идея соединения министерства энергетики и министерства экологии является не очень хорошей, потому что одновременно энергетика фактически вредит экологии. В свою очередь, экологию необходимо защищать. И одному человеку сложно это (деятельность по развитию энергетического комплекса и защите окружающей среды — Ред.) сочетать. Эта наша мысль внутри фракции, мы будем поднимать этот вопрос», — говорил он тогда.

Минэнерго, Алексей Оржель
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