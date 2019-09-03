Рада направила в КСУ закон Зеленского об отмене адвокатской монополии

Верховная рада Украины направила в Конституционный суд Украины законопроект авторства президента Владимира Зеленского № 1013 «О внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии)», передает корреспондент РБК-Украина.
Направление документа в КСУ поддержали 337 парламентариев.
Целью документа является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи из-за отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи.
Напомним, ранее комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту направить в Конституционный суд Украины законопроект авторства президента Владимира Зеленского об отмене адвокатской монополии.
До этого Верховная рада поручила комитетам срочно рассмотреть законопроекты, внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент. Среди них и законопроект № 1013.
Отметим, глава государства Владимир Зеленский в первый день работы нового парламента успел внести ряд законопроектов, в том числе, он предложил сократить численность народных депутатов, а также законодательно закрепить пропорциональную избирательную систему.
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