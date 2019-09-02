Депутатам нужно создать следственную комиссию для расследования схемы Коломойского в «Центрэнерго», - политолог

Для расследования скандала вокруг госкомпании «Центрэнерго» необходимо создать временную следственную комиссию в Верховной Раде. Об этом написал политолог Петр Олещук на своей странице в Facebook.

Эксперт сообщил, что сейчас разворачивается скандал вокруг государственной компании «Центрэнерго», которая отказалась от закупки украинского угля в пользу российского, что поставляет компания, связанная с олигархом Игорем Коломойским. Фактически олигарх зарабатывает на госкомпании.

«В начале июля в государственной компании „Центрэнерго“ сменился менеджмент. После этого отказались от украинского угля шахты „Краснолиманская“, и начали закупать российский из шахт, связанных с Коломойским. „Совпадение“? Кто знает. При этом, „Центрэнерго“ подписало договор на поставку угля из России на 400 000 000 гривен с ООО „Нефть Форс“, основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы „Приват“ ... При этом, произведенную из российского угля продукцию государственное „Центрэнерго“ продает предприятиям все того же Коломойского — Никопольском и Запорожском заводом ферросплавов», — написал Олещук.

По его мнению, этот скандал бросает тень на представителей новой власти, к которой Игорь Коломойский близок. Политолог предложил депутатам разобраться с этой проблемой и создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования ситуации в «Центрэнерго».

«Уважаемые вновь избранные народные депутаты — слуги народа, возможно, следует создать следственную комиссию в Верховной Раде, разобраться с вопросом, со справедливостью обвинений, объявить о выводах и закрыть вопрос раз и навсегда? Почему бы не продемонстрировать пример реагирования в этой ситуации? Ведь тему будут обсуждать, и проигнорировать ее не получится », - отметил Олещук.

Ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что сконцентрировав усилия на расследовании сфабрикованного дела «Роттердам +», НАБУ и САП не замечают злоупотреблений на «Центрэнерго» в пользу Коломойского, которые приведут к банкротству госпредприятия. «Среди специалистов не секрет текущая схема злоупотреблений на Центрэнерго: уголь покупается по 2500 грн / т — это выше цены Роттердам +, то есть завышение себестоимости; себестоимость электрической энергии с такой ценой угля составляет не менее 1.90 грн / кВт.ч; но продажа происходит почти исключительно предприятиям Коломойского по цене 1.30 грн / кВт.ч, то есть с убытком 30% », - описал схему злоупотреблений Вовк.

Недавно СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой «Нефть Форс», основанной в августе прошлого года с уставным фондом в 1 тыс. грн. Впоследствии Независимый профсоюз горняков Украины обратился к исполняющему обязанности председателя СБУ Ивана Баканова с просьбой проверить информацию о закупке госпредприятием «Центрэнерго» угля с оккупированных районов Донбасса.

Напомним, 19 августа при участии Президента состоялось совещание по вопросам подготовки страны к зиме. Участники совещания признали, что формула «Роттердам +» обеспечивает самую низкую закупочную цену угля — 1,74 тыс. грн за тонну.