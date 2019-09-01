Госкомпания «Центрэнерго» является эпицентром коррупции, - эксперт

Государственная компания «Центрэнерго» является эпицентром коррупции, на котором зарабатывает Игорь Коломойский. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, пишет Главком.

Эксперт считает подозрительным соглашение, которое заключила «Центрэнерго» с компанией с орбиты Игоря Коломойского на поставку российского угля, что на самом деле может быть углем с оккупированных Россией территорий Донбасса.

«Центрэнерго» как оставалось эпицентром коррупции, так и остается. Ранее для «Центрэнерго» уголь поставляли ДТЭК, международные компании-трейдеры, а тут появляется компания с орбиты интересов Игоря Коломойского, известного украинского бизнесмена, которого связывают с Зеленским, связывали и выражали подозрения. Она всегда торговала нефтепродуктами, а тут решила поторговать углем, а это вызвало определенные недоразумения. Там огромная сумма, там почти на 700 000 000 гривен они должны поставить этого угля, это 350 000 тонн, это почти треть объема, в котором нуждается в «Центрэнерго», — заявил Корольчук.

По его мнению, Коломойский построил схему с «Центрэнерго», чтобы взять предприятие под контроль и обеспечить поставки дешевой электроэнергии для своего ферросплавного бизнеса. И уже сейчас госпредприятие продает заводам олигарха электроэнергию по заниженным ценам, что фактически означает, что государство дотирует частный бизнес. Параллельно идет целенаправленная информационная кампания против формулы Роттердам +, которая и устанавливает рыночные тарифы на электричество.

«В данном случае он выстраивает цепочку, контроль за предприятием, поставки угля на предприятия, на это » Центрэнерго «и поставки этой электроэнергии для своего ферросплавного бизнеса. В принципе „Центрэнерго“ за последнее время актуализировало, это уже продолжается два месяца. Они начали продавать электроэнергию именно ферросплавным заводам по довольно такой низкой и хорошей цене. Это вызывает подозрение, так как на рынке цена где-то 1,60 за 1 кВт / ч, а предприятия получают где-то по цене 1,20. Это государственное предприятие, если оно получает убытки, это какая-то государственная программа поддержки частных компаний ферросплавных? » - отметил Корольчук.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой «Нефть Форс», основанной в августе прошлого года с уставным фондом в 1 тыс. Грн. Впоследствии Независимый профсоюз горняков Украины обратился к исполняющему обязанности председателя СБУ Ивана Баканова с просьбой проверить информацию о закупке госпредприятием «Центрэнерго» угля с оккупированных районов Донбасса. Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик выразил мнение, что Игорь Коломойский построил преступную схему в «Центрэнерго» и зарабатывает, паразитируя на государственной компании.