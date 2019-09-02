В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

В Калифорнии, у побережья острова Санта-Крус, загорелся корабль с пассажирами. Погибли более 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
По данным СМИ, пожар начался около 4 часов утра. Огонь полностью охватил судно. Точное количество жертв уточняется, пока известно, что пожарная служба округа Вентура подтвердила 34 погибших.
Береговая охрана сообщила, что несколько членов экипажа были спасены (один с легкими ранениями). Огонь тушат сотрудники береговой охраны, задействованы вертолет и спасательные катера. Продолжается эвакуация пассажиров.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016