В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

В Калифорнии, у побережья острова Санта-Крус, загорелся корабль с пассажирами. Погибли более 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По данным СМИ, пожар начался около 4 часов утра. Огонь полностью охватил судно. Точное количество жертв уточняется, пока известно, что пожарная служба округа Вентура подтвердила 34 погибших.

Береговая охрана сообщила, что несколько членов экипажа были спасены (один с легкими ранениями). Огонь тушат сотрудники береговой охраны, задействованы вертолет и спасательные катера. Продолжается эвакуация пассажиров.